Económicamente, un común denominador aúna tanto al gobierno de Cristina Kirchner que culminó en 2015 con el actual: la penuria. Y sin embargo, a diferencia de 1989, 1999 y 2001 ambos herederos de la crisis de principios de siglo terminaron despedidos por una entusiasta masa de seguidores movilizados y dispuestos a recuperarse lo antes posible. Desgraciadamente, no hubo y no habrá espacio –al menos hasta que esta generación de políticos sea relevada- ni para la cooperación ni para los grandes consensos en medio de la grieta que se prolongara sine die. Un viso de esperanza tal vez proceda de la severa advertencia emergente de ambos desenlaces: la prosecución del receso inflacionario condena a todo gobierno a una derrota electoral segura como las de 2015 y 2019. Aunque también es justo reconocer las pasiones de ambos bloques. Finalmente, el detonante de la derrota kirchnerista de 2015 fue su descomposición interna y la del macrismo en 2019 está compensada por este curioso fenómeno de masas que no se detiene.