Mauricio Macri tuvo su tercera muestra de apoyo ciudadano. Ganó las elecciones de 2015, se impuso en 2017 y en 2019, a pesar de la catastrófica situación económica que impuso con su gobierno, recibió 4 de cada 10 votos. No le alcanzó esta última vez. Pero no es poco ¿Por amor a él o por espanto al kirchnerismo? Poco importa. Hizo crecer el tradicional sufragio no peronista del 30 al 40 por ciento histórico a pesar de la inflación desbocada y el parate en el trabajo y la producción. ¿Es el líder de la oposición? Puede aspirar a serlo. Rodríguez Larreta (¡55% de los votos!) podría terciar en la disputa. ¿Vidal? No parece. Ni por su magro 38% contra el 52 de Kicillof ni por el achaque que le hacen los propios de no haber remontado en su territorio como sí ocurrió en Córdoba, Santa Fe y Mendoza. “Mariu se entregó antes”, se escuchó decir en la Rosada.