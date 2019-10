No hubo milagro ni epopeya posible. Macri no sólo dilapidó en menos de cuatro años la oportunidad histórica de consolidar una fuerza política alternativa a los partidos tradicionales, sino que fue en gran medida víctima de sus propios errores e ingenuidades. La apelación discursiva a la tan mentada “grieta” le permitió en muchas ocasiones capear algún que otro temporal, pero el descalabro en materia económica y su fuerte impacto en amplias capas de la sociedad terminó siendo decisivo. Parafraseando al gran Gabo, no fue más que “la crónica de una muerte anunciada”.