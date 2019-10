Mientras la riqueza no tenga límites tampoco los tendrá la miseria. Macri fue sin dudas el peor gobierno de la democracia. Yo lo voté, y si no fuera por el anti peronismo y el miedo que a muchos infunde Cristina, si no fuera por los miedos, no llegaba ni al diez por ciento de los votos. Nos deja un país mucho peor que el que recibió, y saca un 40% por miedo al pasado, igual pierde generando un temor superior. Se volvieron un poco autoritarios. ¿Qué otra cosa es el autoritarismo sino la convicción de ser el único propietario de la virtud? En toda exageración de la denuncia a los males ajenos subyace la conciencia de la debilidad de virtudes propias. Desarrollar el fantasma del mal no implica ni permite ocupar el espacio del bien. Menos para ciertos personajes y apellidos cuya historia está más ligada al enriquecimiento dudoso que al mundo productivo. Fue frase de un taxista: “Los otros robaban pero me dejaban vivir”. La derrota electoral en medio del fracaso exagerado del Gobierno es casi un gesto de madurez de la sociedad.