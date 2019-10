En cualquiera de los dos casos, está dimensión puede adaptarse a la altura de las circunstancias, otorgándole un nuevo sentido al final del discurso de Alberto Fernández: “Gracias Néstor dónde estés, porque vos sembraste todo esto. No sería justo que no se lo reconozca. De acá en adelante solo nos queda cumplir con lo prometido. Cada compromiso que asumimos sobre el país que debemos construir". Y en esa misma línea, luego completó: “Este es el Frente de Todos. Nació para incluir a todos los argentinos y a todos estamos convocando”. Hoy Alberto Fernández tiene dos grandes desafíos por delante. Uno comprende el pacto social y otro el reencuentro de los argentinos, ambos como mecanismos para unificar la grieta. Pero no son dos ítems separados, sino que son dos caras de una misma moneda. El pacto social presupone un acuerdo de precios y salarios donde el Estado convoca a empresarios y sindicatos, quienes deben ceder para poner en marcha la economía del país. Y el reencuentro también implica aceptar las diferencias y encontrar un beneficio en la renuncia. Este esquema puede desplegarse en el tiempo, en el que encontrando un beneficio colectivo se suaviza la espera. La principal dificultad que enfrenta hoy el presidente electo es entonces la gestión de las expectativas. Muchos sectores demandan con urgencia medidas que le pongan fin a sus padecimientos. Buscan un paliativo al impacto de políticas que culminaron con aumento de pobreza, hambre, desempleo y cierre de fabricas. Pero no podrá Fernández atender a todos juntos. Y sería odioso que tuviese que marcar las prioridades. Cada cual sabrá cuánto tiempo esperar. Ponerse mental y anímicamente ante la presencia de una divinidad o de un santo puede ser útil para dar gracias, pedir un favor, o simplemente para adoptar una actitud contemplativa. Pero en muchas ocasiones, el rezo es también una forma de ordenar los pensamientos y las emociones para buscar una guía o una dirección. Y en eso estamos.