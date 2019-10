1. El peronismo probablemente volverá al gobierno nacional y controlará la gran mayoría de las gobernaciones provinciales. Las elecciones provinciales y las PASO del 11 de agosto pasado lo anticiparon. La alternancia entre partidos sigue formando parte de nuestros hábitos y el ejercicio del Ejecutivo no interfiere en ello. La Argentina pareciera ser una de las excepciones en la tendencia reeleccionista de las presidencias latinoamericanas. Al mismo tiempo, ya sabemos que los ciclos peronistas son más largos que los de la coalición no peronista. De hecho, la unificación de las diferentes corrientes del panperonismo en un solo frente electoral es uno de los hechos claves de la elección. Los datos electorales desde 1983 muestran que el conjunto del peronismo tiene más peso en las urnas que las coaliciones nacionales no peronistas. Eso nos invita a volver a reflexionar en las causas del predominio, incluyendo su fuerte estructuración como coalición de base nacional.