Elecciones

El fruto era el del árbol del conocimiento. El del saber. Y el saber nos da poder. Imaginen el tiempo entre que Eva come, y Adán aún no comió del fruto. Ese momento en donde ella sabe, pero él no. Ella sabe o conoce algo que él desconoce. Y tiene que elegir. Ella tiene un poder sobre él. El poder del saber. Es ese momento en donde vos sabes algo, que el otro no. Ese instante en que tenés que elegir entre compartirlo, o guardártelo. Ese secreto tuyo, ese saber. Puede ser con un amigo, con tu socio, o con tu amor. Compartirlo equivale a perder el poder que tenés al saber. Guardarlo, resultará inevitablemente en saberte solo. Esa soledad dramática que se siente incluso cuando estás con el otro. Eva mira a Adán, y mira el fruto. Y entonces, antes de quedar sola, prefiere compartir juntos el abrir los ojos para tener visión del mañana. Ella elije mirarlo a los ojos, a través de los ojos, y decirle: “Antes que la vida ficticia de vivir en un jardín pero a solas aunque estés allí, prefiero una vida en la tierra, peleándola, pero eligiendo tenerte conmigo".