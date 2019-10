Yo manejaba un mercadito en San Clemente, alquilaba unas piezas al fondo, y ellos solían pasar allá sus vacaciones. Un domingo a la mañana, le digo a mi mujer que quiero comer fideos amasados. Yiyí esgrime su feminismo y me enfrenta con dulzura, me desgrana su discurso contra la opresión del ama de casa mientras mi mujer no paraba de reírse. Demoraba en decirle que yo no estaba ordenando que ella amasara, solo pidiendo permiso para hacerlo.