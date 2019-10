Así fue que no hubo ningún movimiento, en el sentido de movilizar a la Asamblea General de Naciones Unidas. Al Comité de Descolonización se le otorgó una presencia mínima y las intervenciones del Canciller fueron casi un rezo, lleno de promesas de buen comportamiento, tratando de no irritar ni molestar al Reino Unido. No hubo invocación alguna en los ámbitos regionales ni multilaterales, todo se hizo para ocultar el conflicto, intentando que el mundo no se diera cuenta de que tenemos una cuestión pendiente con Gran Bretaña por Malvinas, silencio, esa fue la política durante estos cuatro años.