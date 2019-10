Lo que ocurre en Chile no terminó de impactar de una manera directa en el tramo final de las campañas presidenciales de nuestro país. Sin embargo, los cruces y las referencias lentamente se van consolidando. Cristina Fernández de Kirchner en el acto de cierre del Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires expresó: “Les pido a todos, los que estamos reunidos y también a los que no piensan como nosotros. Hagamos un esfuerzo por abrir nuestras cabezas y corazones para entender que lo que nos quieren vender como modelos ideales de sociedad terminan como termina lo que está pasando hoy allí". Alberto Fernández sostuvo que el común denominador de la conflictividad social en Chile y Ecuador es “una política económica que lastima mucho a los sectores más débiles”. En tanto que por parte del Gobierno, si bien no hubo comunicados públicos, se manifestaron el candidato a vicepresidente Miguel Pichetto, el canciller Jorge Faurie y el embajador argentino en Chile, Octavio Bordón. Las palabras de Pichetto fueron categóricas. “Hay un tufillo cubano en la Argentina que se percibe en distintos lugares de Latinoamérica y también procesos organizados que generan cierta desestabilización. Detrás de los conflictos en Chile están Cuba y Venezuela”.