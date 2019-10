El inicio de la tercera década del siglo actual coincidirá con la asunción de quienes nos gobernarán por un nuevo mandato constitucional. El contexto internacional y regional es inestable y poco predecible, y nuestra situación socio-política, económica y cultural, muy difícil, por lo que exigirá líderes caracterizados por una acuciante sensatez basada en la experiencia y en el conocimiento del mundo y de nuestro pasado. Aceptando que la historia y la memoria conducen al presente, y que estamos dispuestos a convivir y no solo a existir juntos, no está demás pedir que hagamos un ejercicio: recordemos que concordia no es unanimidad, ni siquiera es acuerdo.