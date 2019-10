Obviamente, un abogado como Fernández está más cómodo en esta especie de audiencia no judicial, que un ingeniero como Macri. Pero eso no implica que los votantes prefieran al debatidor, si solo ataca y agravia. Quizás la gente común prefiera al hacedor, al hombre concreto, que quiere construir y no solo pelear. El tiempo lo dirá.