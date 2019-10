Mientras, José Luis Espert —aunque acumuló para sí acentuando la similitud más que la diferencia entre Mauricio y Alberto— no se privó de aguijonear al Presidente con latiguillos certeros como la contraposición final entre el “Si, se puede” y el “No pudo, no supo, no quiso”; figura cuasi pictórica que ilustra nítidamente la distancia entre ilusión y realidad.