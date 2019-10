Cabe señalar que, si bien el debate in situ no generó un desplazamiento de los electores, las apuestas de muchos equipos de campaña no están depositadas en eso, sino en lo que podría calificarse como “el debate después del debate”. En otras palabras, en aquellas intervenciones, frases, chicanas y gestos propios y de sus advesarios que generen repercusión, espacios para el análisis en los medios y, sobre todo, conversación en la calle.