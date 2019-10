Los momentos de crisis abren la posibilidad a la búsqueda de consensos, son oportunidades de bajar ciertas banderas, sentarse y ponerse de acuerdo sobre algunos temas. Argentina está en una profunda crisis que se destaca en su economía, pero tiene bases más profundas a lo largo y a lo ancho de sus instituciones y prácticas cotidianas. ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos y con lo que somos, y hacia dónde podemos ir? En la economía, en la educación, en la salud, y en múltiples categorías, no nos ponemos de acuerdo. Sin embargo, todos estos temas están cruzados por la integridad. No hay solución posible a nuestros fracasos sin transparencia, con corrupción, malversando fondos públicos, con ejecuciones de obras públicas poco transparentes, con familiares contratados por los tomadores de decisiones, repartiendo dinero entre los medios de comunicación para que me favorezcan, sin una justicia eficiente y ética, o utilizando recursos públicos para beneficiarse políticamente y no para solucionar los problemas de la ciudadanía, entre otras cosas.