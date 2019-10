Actuando de forma independiente y dentro de los límites de un mandato claro, el BCE garantiza que ningún gobierno pueda modificar las tasas de interés para arreglar la economía en el corto plazo . Los gobiernos no pueden financiar su déficit con emisión monetaria. El Banco Central no actúa de prestamista de última instancia, no responde de los compromisos de los gobiernos y tiene prohibida la adquisición directa de instrumentos de deuda de los estados miembros.