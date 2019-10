Y la Ciudad más rica del país no es ajena a ese escenario: 585 mil personas (19,1%) son pobres (1°T 2019), lo que equivale a 192 mil hogares en situación de pobreza. Hay 184 personas que no alcanzan a cubrir la CBA: es indigente el 6% de la Ciudad. Sólo entre el primer trimestre del 2018 y del 2019 se sumaron 94.000 nuevos pobres y 52.000 nuevos indigentes. Entre 2015 y 2019 casi se duplicó la población en situación de indigencia No sólo aumentó la pobreza, también la desigualdad: en 2015 el 10% más rico tenía un ingreso de 17 veces mayor al 10% más pobre, en 2019 la brecha se amplió a 26 veces, según el Informe de “Pobreza Extrema y desigualdad en la Ciudad” del Centro de Estudios de Ciudad de la UBA.