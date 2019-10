Me decía el Dr. Andrés Cisneros a propósito de la crisis en Ecuador que “en general el periodismo analiza los sucesos y no los procesos”. Esta aseveración se adecua con claridad al debate presidencial que apreciamos el pasado domingo. Si de sucesos hablamos, vimos a un Mauricio Macri candidato apegado a un libreto pre-establecido del cual prefirió no apartarse. El ganador de la PASO Alberto Fernández, buscó en todo momento quebrar esa postura de Macri con efectividad pero con cierta agresividad, utilizando sus dotes de profesor y experiencia política. El Dr. Roberto Lavagna puso en escena en forma categórica lo que al entender de esta cronista, debió haber sido el eje principal del debate: la pobreza y cómo desandarla. Espert supo plantear con claridad su visión de derecha. Gómez Centurión centralizó su propuesta en el anti-abortismo, pobre en todo el resto, pero le jugó en contra el mecanismo de los tiempos pactados. En el caso de Del Caño, su hallazgo fue imponer largos segundos de silencio por las víctimas en Ecuador.