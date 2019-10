Como era de prever, 6 candidatos a presidente debatiendo al mismo tiempo con 2 minutos para cada uno para exponer, es lo que menos puede parecerse a un debate serio. En rigor esta ley de obligar a debatir es una ley sancionada por legisladores que, cuando no les conviene, no bajan al recinto del Congreso a debatir un proyecto para no dar quorum. Realmente patético que quienes dos por tres se niegan a dar debate, sancionen una ley para obligar a debatir a los candidatos. En otras palabras, los políticos argentinos se manejan con reglas de utilería. Siguen careciendo de seriedad por los cargos que ocupan y se hace como que se debate pero en realidad no se debate en el estricto sentido de la palabra, ya que debatir implica intercambiar ideas. El solo hecho de dedicarle dos minutos por candidato a debatir un largo complejo tema como es el económico, es una falta de respeto al electorado y a la palabra debate.