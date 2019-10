La situación de los niños, niñas y adolescentes es desgarradora. Un millón y medio de chicos no alcanzan a llenar la panza a diario. El 52,6% de los argentinos menores de 14 años es pobre, el 13,1% de los chicos chapalea en la indigencia. A estos últimos no le llega ni siquiera lo más básico en materia de alimentos. Una deuda que urge, que no puede ni debe reperfilarse. Unicef convoca a los candidatos a concentrarse en estos datos.