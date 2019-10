Este último año el debate por el cambio de nombre ha sido un parte aguas. Llamarnos plurinacional de mujeres y disidencias sexuales empezó a cobrar fuerzas en Chaco, se profundizó en Chubut y atravesó desde noviembre del año pasado la comisión organizadora de La Plata. Reconocernos plurinacionales, en todas las identidades originarias, y desde disidencia sexuales, es un reclamo no sólo por estar, sino por ser nombradas. Nombrar (nos) es una decisión política. Cómo no saberlo las mujeres, que venimos de siglos de resistencias para hacer evidente que no sólo el masculino no era universal, sino que además supuso formas múltiples de invisibilidad, violencias y exclusión. Estos debates, sin dudas, atravesarán todos estos días y se seguirán desplegando.