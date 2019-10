Si todos ellos fueron los garantes de la gobernabilidad y el ajuste macrista, ¿por qué habría que esperar algo distinto? Hasta ahora nada hace suponer lo contrario. Mientras hacia los grandes especuladores han ratificado el pago de la ilegítima deuda, hacia el pueblo trabajador solo hay vagas promesas. ¿Por qué no proponen votar de nuevo la ley de prohibición de despidos que aprobó el Congreso en el 2016 y que vetó Macri? ¿Por qué no plantean anular los tarifazos? ¿Por qué no proponen recuperar inmediatamente el 20% de la pérdida de salario real de estos años y anular la reforma jubilatoria? ¿Por qué no dijeron que van a anular inmediatamente el decreto de reducción de las indemnizaciones?