Iom Kipur, Día del Perdón, carece de símbolos. Todo se centra en nosotros. No hay nada allí afuera. Nada. Se nos prohíbe realizar cinco cosas durante esas 24 horas: no se debe comer ni beber, no se debe bañar, ni perfumar, ni mantener relaciones intimas, ni utilizar zapatos de cuero (simbolizan las pertenencias que poseemos).