La reciente entrevista de Beatriz Sarlo a Alberto Fernández nos devuelve una cuota de aquella política perdida. No es para ilusionarse ni mucho menos para empacarse con la figura de Cristina. Ella lo eligió a Alberto y él puede dialogar con Sarlo. Eso ya es suficiente para cómo venimos, casi diría excesivo. Sarlo pertenecía al grupo de intelectuales del “club socialista”, un lujo de otra época, cuando la universidad generaba pensadores en serio. Quedan pocos, la pertenencia al fanatismo se llevó a varios, la pérdida de la excelencia universitaria los volvió escasos. No nombro a los pocos que quedan, no busco conflictos, solo rescato a los que dudan, a quienes no tienen pertenencia obligada, y pueden elegir en cada caso. Esos son para mí los intelectuales, los otros son afiliados a una causa, no importa a cual, para los que la realidad es tan solo un detalle.