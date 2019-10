Si bien la disputa natural que cada cuatro años tiene lugar en las elecciones nacionales gira en torno a quién logra consagrarse como presidente, lo cierto es que no resulta menos relevante dirimir quién emerge como líder de la oposición. Así lo destacan los politólogos Scott Mainwaring y Matthew Shugart en su afamada obra Presidencialismo y democracia en América Latina, en donde señalan la importancia que tiene en nuestro régimen democrático, y específicamente en el diseño institucional presidencialista que rige en países como el nuestro, el concepto de frenos y contrapesos (checks and balances), en el que la oposición juega un rol fundamental para el control del gobierno. Por ello, el politólogo y profesor emérito de la Universidad de Bolonia Gianfranco Pasquino ha sostenido que la calidad de la democracia depende no sólo de las virtudes de su gobierno, sino, en modo especial, de la calidad de la oposición.