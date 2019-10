Naturalmente, el auditorio aplaudía a rabiar. ¿Cómo no va a ser justo quitarle plata a los bancos para repartirla entre los jubilados? ¿Cómo pudo ser que no se le ocurrió antes a nadie poner en práctica ese elemental mecanismo para resolver los principales problemas de la Argentina? Si la felicidad está al alcance de la mano, ¿cómo es que nadie estiró el brazo y la esparció por el país? Existen dos respuestas posibles a esta pregunta. Una se relaciona con la maldad, o la complicidad con los bancos, del actual Gobierno. Según este punto de vista, Mauricio Macri subió los intereses de las Leliqs solo porque prefiere los bancos a los jubilados y eso se reparará con la mera llegada de Fernández al poder. Una segunda teoría, en cambio, sostiene que las cosas no serán tan sencillas como las plantea el candidato peronista y que, tal vez, sería necesario que medie un proceso de análisis antes de llevar a la práctica las consignas de campaña. por exitosa que esta fuera.