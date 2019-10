Innovar en educación, en este contexto de época y ante este panorama de resultados agregados de aprendizaje, no es una opción sino un mandato de la clase dirigente, en particular de los dirigentes políticos que crear políticas educativas. Lograr aprendizajes de calidad a escala en la región para un mundo dinámico, hiperconectado y de cultura digital es la acción colectiva más estratégica que pueda emprender una Nación en la actualidad. Es necesario pensar nuevos procesos, sistemas y formatos que acerquen a esta época novedosa y desafiante con la acción política de construir ciudadanía y estabilidad en un mundo incierto y cambiante. El actual sistema no está diseñado para graduar hombres y mujeres de paz, para un mundo en transformación y discutido a los gritos, así que debemos pensar un formato diferente. La escuela no debe ocuparse simplemente de graduar ni de titular, como máximo aspiracional, sino de preparar para la vida adulta y para el mundo del trabajo. Y mientras no lo haga, o prepare para un mundo inexistente, hay que repensarla, aunque ello nos enfrente con los dogmas y, más importante aún, con los dogmáticos de turno.