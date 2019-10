“Para qué correr riesgos haciendo ajustes y reformas, si no serán necesarios”, fue la decisión del candidato y su entorno. “Será suficiente con arreglar la deuda con los holdouts y levantar el cepo”, confirmó uno de sus asesores que luego será ministro . En realidad, esta visión maniquea y simplista que envolvió a Macri respondía a un plan político: no hacer nada que afectara la estabilidad del nuevo gobierno cuando, en realidad, no haber hecho nada en materia macroeconómica fue lo que provocó la crisis y la derrota del oficialismo en las PASO, abriendo la puerta al posible regreso del peronismo al poder .