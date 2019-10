El Gobierno continúa con sus medidas económicas. Caen las reservas y es creciente la preocupación por la mala gestión de la crisis. Macri en su incapacidad perdió la brújula. Primero dejó disparar el dolar. Luego sumó medidas cosméticas y electoralistas en la emergencia. Parches a los ponchazos. No hay plan y no se arregla con medidas sueltas como sacar el IVA en 12 productos que no cambia demasiado y que -aunque atendible desde los consumidores y consumidoras termina desfinanciando a las provincias y generando dificultades para pagar sueldos o para mantener servicios básicos dignos en educación y salud o sostener la inclusión social.