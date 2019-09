Estrategias de campaña: movilizar, persuadir o reforzar

Si bien el “juez” ultimo que evaluará si las estrategias fueron efectivas o no, serán los resultados, cabe remarcar que una estrategia no es efectiva solo si logra que el candidato que la lleva adelante resulta electo Presidente de la República. Las campañas son esencialmente procesos competitivos y, en ese marco, a todos les gustaría ganar. Sin embargo, para algunos candidatos, una estrategia realista se plantea otros objetivos que, por cierto, no son nada desdeñables: posicionarse como líder de la oposición, o como un actor competitivo en futuras contiendas, lograr un número determinado de bancas para su partido, o instalar temas en la agenda pública, por citar sólo algunas posibilidades.