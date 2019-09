Llevamos 45 años de concentración. Con solo observar el nuevo mapa de la distribución de la riqueza, queda al desnudo que nadie o casi nadie produjo nada y que los grandes se fueron apropiando de todo y destruyendo a su paso al resto de los habitantes. Primero les sacaron el almacén, luego la farmacia, la tienda, el bar, el local y el taxi. Todo fue pasando a pocas manos con el cuento de que esto era la manera de ingresar en la modernidad. Dicen 70 para desorientar, pero saben bien de qué hablan. Primero mataron a mansalva para “achicar el Estado y agrandar la Nación” y luego, a pura coima, degradaron y enriquecieron a una dirigencia política que ascendió de clase a cambio de hundir a sus representados. Todas las ideologías fueron transitadas por la corrupción: peronistas, radicales y liberales. El capitalismo necesita de la competencia, pero antes que nada del patriotismo. Los líderes del mundo defienden sus naciones, los nuestros la venden o alquilan al mejor postor. No tenemos dirigentes de envergadura, tampoco jóvenes, no digo sublevados, ni siquiera desobedientes. La justicia social exige patriotismo, la miseria de millones no juega en los derechos humanos del pasado ni en el feminismo del presente: nos venden distracciones mientras completan su tarea de destruirnos como sociedad. Nos roban la nación y nos convencen de que es culpa del machismo y del aborto, nos dan como todo conquistador distracciones para adormecer la conciencia. Desde ya que no tengo nada que ver con Trump, pero su discurso en defensa de su patria podría haber sido el nuestro. Necesitamos patriotas: nos han vendido por pedazos, nos siguen vendiendo y endeudando, se quedan con todo, los grandes no dejan nada rentable en manos que no sean las de ellos. Macri elimino el crédito, dejó morir a las pymes, si son rentables las compran, si no les sirven importan. Y dicen que “va a estar linda Buenos Aires”. Negocian con la oposición y la asocian, venden espacios verdes, ni se dan por enterados de que algo les corresponde hacer con los cortes de calles. Reparten publicidades por doquier a cambio de silenciar las críticas. La ciudad es la matriz del proyecto político de degradación, el huevo de la serpiente, el dato administrativo que arregla las veredas sin mirar el hambre de los caídos que las ocupan.