Tampoco implica que se sepa algo sobre Dios o su accionar en el mundo, sino que es el reconocimiento por parte del hombre de su estatus y deber frente Dios, independientemente de lo que le acontece. Numerosos testigos directos de los portentos por mano directa de Dios en Egipto pecaron luego con el becerro de oro; otros quienes conocieron a los profetas por cuyas gargantas hablaba la misma presencia divina, no retornaron; grandes e influyentes sabios, tampoco. Sin embargo, millones que no han vivenciado nada de ello, siendo personas simples, se mantuvieron fieles a la Ley y hasta dando su vida cuando ésta así lo demanda, santificando el nombre de Dios. Es decir, este retorno mediante el arrepentimiento no se encuentra en el dominio cognitivo sino en el conativo, tal como indica Salmos 103:20. Dicho retorno así como la fidelidad, no es una conclusión sino una decisión, y por ende no susceptible de argumentación. Reconocer a Dios, aceptando por ello deberes y prohibiciones, no es una necesidad objetiva sino una demanda cristalizada en una forma de vida cumpliendo los preceptos, de lo contrario, carece de sentido vaciándose de significado, convirtiéndose en fraseología o un marginal sentimentalismo. Y esto más allá de si se logra cabalmente, ya que no hay ninguna garantía de ello, siendo lo esencial el mismo camino y esfuerzo en el progresivo cumplimiento.