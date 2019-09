Los montoneros ingresaron al peronismo asesinando a Aramburu y fueron expulsados al asesinar a Rucci. La violencia en el continente se llevó miles de vidas sin ningún logro para sus pueblos. Con Horacio González alguna vez fuimos amigos, en otra vida de la cual todavía guardo memoria. Yo era diputado y me encontró con un libro, Filosofía de la Historia, de Hegel. Se cansó de reiterar su asombro: un político con ese libro. Nos reímos mucho, siempre asumí no haberlo terminado de leer. En plena dictadura escribí una nota sobre Borges que me editó con solvencia, diría que la hicimos a medias. Es un intelectual en serio, de esos que tienen más lectura que noche. Yo pertenezco al otro bando: la vida o las ganas no me dieron tanto tiempo para los libros, entonces le saque el jugo al esfuerzo en la calle y a la charla en la noche. Más noche que biblioteca, eso es lo mío, y no me quejo. Pasé por el taxi y el mercado de Abasto, el mercadito de carne y verdura, me hice peronista con los trabajadores, pasé apurado por la universidad y no pude o no quise quedarme. Claro que nunca me soñé de izquierda: católico primero, peronista después, y nunca violento. Hubo tiempos con miradas compartidas, con José Pablo Feinmann y con el Chacho Álvarez, y muchos otros que no recuerdo o tan solo prefiero no hacerlo.