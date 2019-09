El camino al 27 de octubre se transita con más dudas que certezas. Los allegados al presidente Mauricio Macri dicen que, en caso de producirse el milagro, sin ninguna duda su nuevo gobierno iría hacia el modelo irlandés, es decir, una abrupta baja de impuestos para posibilitar así la instalación del capital productivo. ¿De qué manera abrazaría esta política si termina su mandato con tasas de interés del 72% , aprovechadas por el capital especulativo? Hasta ahora, el principal protagonista no se refirió al tema. En el caso de Alberto Fernández, y no dicho por él ni explicitado por su equipo, ha circulado un posible impuesto al patrimonio. Lo que sí se sabe es que hoy en Mendoza junto a diez gobernadores se expedirá sobre un proyecto de reducción drástica de impuestos para las pymes, que vienen declarándose en estado de emergencia. El candidato más votado ha prometido el fortalecimiento de las economías regionales y la federalización de la Argentina. No habló del traslado de la Capital como Raúl Alfonsín, pero sí de trasladar su futuro gabinete una vez al mes a las provincias: “Lo importante no es lo que te cuentan en Capital Federal, sino lo que vemos y oímos cuando vamos a las provincias”. Los más allegados al candidato Fernández creen que deberá llegar el momento de discutir una reforma tributaria, pero no será prioridad al inicio de su gobierno.