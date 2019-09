Los Estados Unidos consideran que la globalización redujo las diferencias de productividad y que los países superavitarios deben bajar sus aranceles y eliminar las barreras no-arancelarias a niveles similares a los vigentes para ingresar a su mercado. La administración republicana está decidida a eliminar las preferencias otorgadas en las negociaciones comerciales para tener iguales oportunidades en terceros mercados. Trump expresó también que quiere terminar con el trato especial y diferenciado que se otorgaba a los países en desarrollo para adaptarse al libre comercio sin reconocer que todavía existe una brecha importante en los ingresos per cápita. Mientras los Estados Unidos tienen un ingreso de 60.000 dólares China no supera los 12.000 e India 2199 dólares; en términos de PPP China tiene 16.770 e India 8484 dólares; el promedio mundial del ingreso mundial per cápita es 11.673 dólares.