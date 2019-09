Yo no viví en aquel Egipto, pero me pasó a mí. Yo soy mis recuerdos. Yo soy esa huella que quedó dentro mío. Y lo que vengo a ofrendar no tiene que ver con lo que tengo ni con el contexto, ni con lo que puedo o no puedo, ni con una obligación, ni con ser una persona justa. Lo doy porque estoy respondiendo al "¿quién soy?". Lo que doy tiene que ver con quién soy en mis recuerdos. Mi ofrenda es saber de dónde vengo, del pasado doloroso de mis pasados, porque también me vi en necesidad. Al dar, entonces, nos vemos a nosotros mismos recibiendo esa ofrenda.