Sin embargo, cabe remarcar el hecho de que la futura oposición no termina en los límites que marca la General Paz. De hecho, el radicalismo como partido político también tendrá el desafío de buscar un posicionamiento más protagónico en el nuevo escenario que emergería de las urnas. Seguramente, habrá tiempo para realizar el balance de su participación en una coalición electoral, que no tuvo su correlato en coalición de gobierno, y ratificar o no las políticas de alianza del centenario partido.