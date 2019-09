Un obispo le dijo al Presidente y a toda la dirigencia política que había crecido la pobreza y generó voces indignadas desde el Gobierno. Si Macri incrementó la deuda y la pobreza a la par, no es necesario estudiar en Harvard para entender que trasladó la riqueza del pueblo a su grupo de amigos, parientes y adláteres. La misma que les quitó a los necesitados con la única excusa de que los demás habían robado. Cierto, pero los bolsos y los cuadernos eran de la televisión, y a causa de Macri ahora falta un plato en la mesa porque le usurparon de promedio una quinta parte al poder adquisitivo del asalariado. Es cierto que tampoco el gobierno de Cristina Kirchner fue exitoso en el crecimiento económico. Llevamos ocho años de decadencia, pero la última, la de Macri, fue sin duda la peor. Y ahora se enojan y sobreactúan, agitando fantasmas de totalitarismos de cualquier signo. Pareciera que se arrepienten de ser democráticos cuando nunca les sentó bien el sayo. Bajo diversas formas, los golpes eran lo de ellos. Por ejemplo, lograron caballos de Troya: Celestino Rodrigo tras la muerte de Perón o el Turco, que fue el peor y de cuya herencia surgen muchos extraviados en el cambio de clase, en el "desclasamiento". El medio pelo que antes miraba a París y ahora se enamoró de Miami, esos muchachos, que se creen aristócratas- nunca cultos porque la cultura no es lo suyo- se sienten "civilización" y no soportan la imagen de lo que identifican con la "barbarie". ¿Cómo ellos, refinados, de buena familia y colegios privados, iban a ser gobernados por los corruptos? Es duro, hay que comprenderlos.

Sí, los lenguaraces están descontrolados, el peronismo y el Papa son los motivos de sus odios. No les falta razón: el Papa es la última defensa de los necesitados contra el cuento del libre comercio, contra los grandes grupos económicos concentrados. Nuestra patria sufre hace 40 años un traslado de riquezas desde los asalariados a los nuevos grupos improductivos, esencialmente los servicios privatizados sin control, más allá de las coimas de siempre. No quiere decir que el próximo gobierno no tenga relación con algunos de esos sectores, solo que su esencia no se queda en los negocios, cosa que Macri no logró ni le interesó en su vida. Carlos Melconian calificó con cero la macroeconomía de Macri. Duro debate. El Obispo dijo lo mismo y sigue en su lógica al Papa, que está expulsando a los mercaderes del templo, a los adoradores del becerro de Oro. Si volvemos a pensar en el largo tiempo que estos sectores han estado en el poder -aunque más no sea para refutar el clisé de los 70 años de peronismo, cuando no 80 y hasta 100, como dijo alguno en su ignorancia cerril.