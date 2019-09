La "opulencia" en la que viviríamos los porteños no se comparece con una crisis habitacional que alcanza al 35% de la población, que debe pagar alquileres cada vez más caros, que aumentan muy por encima de sus ingresos. Fernández debería saber que como resultado de ese proceso especulativo del suelo urbano cada vez más son las familias trabajadoras que deben irse de la Ciudad. Quizás no lo sepa o no lo quiera saber, porque su fuerza política a cogobernado con el macrismo en estos 12 años, primero desde el gobierno nacional, y luego desde sus pactos en la Legislatura porteña. El llamado pacto PRO-K en la Ciudad viabilizó la venta de unas 300 hectáreas al capital inmobiliario, encareciendo el suelo urbano y por esa vía el precio de las propiedades y alquileres.