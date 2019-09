Peronismo de derecha, peronismo de izquierda, peronismo de centro derecha y cuanto peronismo se le ocurra, llevaron al abismo a este cono latinoamericano, resignado a seguir buscando el peronismo que nos saque de la crisis que causó el peronismo. Pero la culpa fue del otro que no era peronista, porque la única forma de no tener culpa de nada es estar dentro de ese enchastre gelatinoso y oscuro que se desparrama para todos lados, pero cuando hace falta se vuelve a unir, y que no tienen ningún rencor entre ellos de las cosas que se dijeron, ni ningún escrúpulo por los prontuarios del vecino mientras sea peronista (compañero).