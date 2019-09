Por ahora bajando de lo ideal a la realidad, existen principalmente dos candidatos que intentarán definir en octubre la presidencia. El candidato presidente Macri busca la manera de conseguir hacer campaña con los propios, aún no lo ha logrado. Especialmente con María Eugenia Vidal con quien aún no ha consensuado agenda. Todo indicaría que más allá de los esfuerzos del ministro Lacunza, el FMI no desembolsará los USD 5400 millones, antes de saber quién es el próximo presidente. Y el presupuesto 2020 presentado a Diputado será tratado también después del 27 de octubre. Por su parte, Alberto Fernández volvió de Córdoba con la certeza de obtener los votos de Schiaretti, sin Schiaretti; y listo para hoy, presentar junto al candidato a jefe de gobierno porteño Matías Lammens, lo que sería su política de desarrollo tecnológico y científico. Prácticamente en un 90% Juan Pablo Biondi me confirmaba la presencia esta semana, de Alberto Fernández en Bolivia y Perú. México aún no está definido.