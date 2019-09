Como todo estudio en el ámbito de las ciencias sociales, lo que Lazarsfeld realizó a mediados del siglo XX no es una ley de hierro. Las sociedades cambian constantemente y, como diría Joseph Napolitan, decano de la consultoría política moderna, "cada campaña es diferente". Siguiendo este axioma de uno de los consultores políticos más influyentes del siglo XX, para obtener certezas sería necesario, entonces, replicar los estudios de Lazarsfeld para cada sociedad, en cada coyuntura y en cada elección. Aunque sin posibilidades de embarcarnos en un experimento de esa magnitud, parece claro que en el contexto de la campaña electoral argentina, las preferencias electorales parecen no estar muy permeables al cambio. Hace por lo menos un año se sabía que un tercio de los votantes se mantenían fieles al kirchnerismo, mientras que otro tercio hacía lo propio respecto al macrismo. La novedad con el resultado de las PASO en mano es que la campaña previa al 11 de agosto, incluida la definición estratégica de la candidatura de Alberto Fernández y la concreción de la unidad del peronismo, parece haber colaborado para que el Frente de Todos lograra no sólo fidelizar ese tercio, sino también sumar nuevos votantes descontentos con el gobierno, pero que probablemente no hubiesen acompañado una fórmula encabezada por la ex mandataria.