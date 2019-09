Unos robaban con los cuadernos hasta que los nuevos, dueños de bancos, peajes y servicios, lo hicieron pidiendo préstamos para llevarse fortunas que jamás hubieran generado. Expresan la idea de que el egoísmo y la codicia son imposiciones de una supuesta "modernidad". La suma de codicias privadas no puede fructificar en una visión de "nación". La política necesita de patriotas, y hace años que no los tenemos. El mapa de la riqueza define el paso de los supuestos "liberales", en especial, en el peronismo. La distribución de la riqueza describe como nadie el robo que sufrimos. Lo jurídico no es importante en su despliegue; en cambio, sí lo es la ausencia del Estado, necesario defensor de la propiedad colectiva.