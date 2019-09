– Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires parecen haber resignado definitivamente el control de la calle. La Policía ha quedado relegada a una postura de mera contención. Prueba de ello es haber entregado a los piqueteros el estratégico Metrobus, en varias oportunidades durante las últimas semanas. En ese sentido, el balance es el peor de los mundos. Antes no se afrontó el problema porque, evidentemente, no hubo determinación suficiente y acuerdos en el seno del gobierno para hacerlo. Finalmente, ahora ya no hay margen de maniobra política para intervenir con firmeza en la calle.