Todos los candidatos tienen bien claro que no hay cómo continuar financiando el déficit fiscal en las actuales condiciones. Por ello es esencial reducir gasto público ya que es inimaginable más impuestos. Si para reducir gastos se elimina la inversión en infraestructura estaremos demorando la posibilidad de crecer. Si los escasos fondos se dedican sólo a sueldos y no hay mejoras de productividad tendremos cuellos de botella por todos lados. Hay pocas posibilidades, ninguna agradable, pero si no se hace planificadamente, ocurrirá de todas maneras y en forma de crisis. Ya sabemos que reducir el gasto público es recesivo, ¡pero más recesivo aún es no hacerlo! Es imposible mantener la carga fiscal actual.