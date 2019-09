Este es precisamente el problema, en eso radica el abuso, la violación. Carrasco dispuso del cuerpo de Sofía a su voluntad. Utilizó el poder de un consenso, de un consentimiento, de una escena acordada para compartir un momento de sexo para llevar las cosas hasta el extremo que se le ocurrió. No comprendió que él "no es no" en cualquier caso, en cualquier tiempo y lugar. Ahora enfrenta una condena durísima: 9 años de prisión.