Ella tendrá en el eventual gobierno de Alberto Fernández, entonces, un protagonismo mayúsculo. Sin embargo, no solo no debate, sino que ni siquiera se presta a reportajes. Es una candidata escondida, que se mueve detrás de la escena. Los argentinos tenemos derecho a conocer sus ideas y propuestas. Queremos saber de qué se trata. No queremos dar cheques en blanco. Exigimos que se nos trate como adultos. Tenemos derecho a que nuestro voto exprese un consentimiento informado.