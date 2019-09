Pero Eugenio Veppo circulaba de forma temeraria, a exceso de velocidad por los carriles lentos y zigzagueando. No sabemos por qué atropelló y se escapó. Esto hace que ya no existan pruebas para saber con exactitud si estaba ebrio o drogado. Él dice que se "confundió" y se fue. ¿Se confundió? No. Lo que hizo fue asesinar. Si realmente se mareó, como él también expresa, ¿a qué médico fue a ver? A ninguno. Solo esperó a no tener ni una gota de alcohol ni estupefacientes en sangre y después buscó a un abogado. Para eso no estuvo "confundido". Este caso, por tener tantos agravantes, debe estar caratulado como homicidio simple con dolo. Porque Veppo, conduciendo a esa velocidad por los carriles lentos, sobrepasando a un auto por la derecha, atropellando a dos personas y huyendo, sabía perfectamente que podía matar, como lo hizo.