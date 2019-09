No eran los resultados que había en otros ministerios que también contratan encuestas. Pero, como dijo ese mismo jueves por la tarde un funcionario que no depende de Jefatura de Gabinete, "si perdemos por 5 puntos firmo al pie, no tenemos que olvidar de dónde venimos". Hablaba, claro, de los pedidos de que Macri renuncie a su candidatura, de que sea reemplazado por María Eugenia Vidal, por Horacio Rodríguez Larreta o incluso por Martín Lousteau, el famoso Plan B que había impulsado el gobernador Alfredo Cornejo y buena parte del círculo rojo.