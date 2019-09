"Cuando llegue al cielo, me preguntarán: ¿Porqué no aprendiste más Tora?

Y yo les diré que yo no era lo suficientemente brillante.

Luego me preguntarán: ¿Porqué no hiciste más obras de bien para otros?

Y yo les diré que era un hombre físicamente débil.

Luego ellos preguntarán: ¿Porqué no fuiste más solidario?

Y yo diré que no tenía el suficiente dinero para eso.

Y entonces ellos me preguntarán:

Si eras tan estúpido, tan débil y tan pobre, ¿Porqué eras tan arrogante?

Y para eso…no voy a tener respuesta."